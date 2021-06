A Cassano il grande evento Scodinzoland

Domenica 20 giugno,dalle 10 alle 18 all’Area cani di Cassano Magnago in via San Carlo Borromeo si terrà il primo grande evento Scodinzoland,una giornata interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, con anche una sfilata dedicata a loro.

Nel corso della giornata, patrocinata dal Comune di Cassano Magnago, verranno presentati i progetti dell’ associazione tra le quali la presentazione del corso “Bon dog” cane del buon cittadino

Parteciperanno alla evento i Lions Club che faranno un servizio cani guida per non vedenti Lions.

È prevista anche una dimostrazione di pet therapy con bambini.

E infine la grande sfilata per determinare il titolo “Mondiale” del cane più simpatico.

Inoltre sarà presente l’Associazione Una zampa per sempre Onlus che gestisce un rifugio presente sul territorio che si occupa dei nostri amici quattro zampe, saranno presenti anche i nostri veterinari.

«Come ospite avremo il consigliere comunale di Busto Arsizio Alessandro Albani una persona molto attenta al mondo cinofilo e contro l’abbandono dei nostri amici a 4 zampe e anche promotore di cortometraggi sui nostri amici pelosi» dicono i promotori.

«Infine un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale di Cassano Magnago per la concessione gratuita dell’area, al sindaco dott. Nicola Poliseno, all’area urbanistica che si è occupata di tutta la documentazione, un ringraziamento particolare all Ing. Bertucci, all’assessore Alessandro Passuello e il Presidente del Consiglio Pietro Ottaviano per la collaborazione con l’associazione per la realizzazione dell’evento. Vi aspettiamo numerosi per passare una giornata insieme!»