Il centrosinistra di Cassano propone un pass per le auto dei commercianti

Un pass per agevolare la sosta dei commercianti in centro: lo propone il centrosinistra di Cassano Magnago, con una mozione che andrà all’esame del consiglio comunale. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato integrale

In questi mesi di forte crisi economica legata alla pandemia ci siamo spesso interrogati su come poter aiutare i commercianti presenti nella nostra città.

Oltre agli incentivi economici che sono stati erogati a chi ne ha fatto richiesta, crediamo che la Città di Cassano Magnago possa dare un ulteriore segnale di supporto alle attività produttive e commerciali con un’iniziativa a costo zero.

Dopo aver interpellato numerose attività commerciali, in molti hanno posto una problematica che riteniamo debba essere risolta ovvero quella legata alla sosta con disco orario per i veicoli dei commercianti. Spesso si riscontra che tanti esercenti, in assenza di parcheggio privato, usufruiscono degli stalli comunali regolamentati con la sosta gratuita a tempo e talvolta essendo occupati durante la loro attività lavorativa non possono assentarsi per spostare il veicolo correndo il rischio di essere sanzionati mentre svolgono il loro lavoro.

Pur consapevoli che a Cassano Magnago non esistono aree di sosta a pagamento e questo rappresenta un punto di forza di questa città verso cittadini ed imprese, riteniamo che sia necessaria una regolamentazione della sosta gratuita a tempo per i commercianti. Per questo motivo i Gruppi Consigliari di Partito Democratico ed In Movimento per Cassano presentano una mozione da discutere al primo consiglio comunale utile per introdurre un sistema di regolamentazione della sosta per i titolari di attività commerciali, imprenditori e professionisti che esercitano la loro attività sul territorio comunale prevedendo l’introduzione di un pass per la sosta della validità di un anno (rinnovabile) per un numero massimo di n.2 targhe registrabili ad attività commerciale.

Il Pass per la sosta che proponiamo consentirà di parcheggiare dove si trova posto, nelle zone soggette a disco orario e non daranno diritto appunto alla “riserva di posto”.

L’adesione da parte dei commercianti è su base volontaria mediante apposito modulo da consegnare al Protocollo del Comune di Cassano Magnago o tramite Posta Elettronica Certificata.

Su un tema come questo, ci aspettiamo la convergenza e l’appoggio di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. E’ un aiuto gratuito che la Città di Cassano Magnago potrebbe mettere a disposizione dei commercianti al fine di agevolare ulteriormente le loro attività.