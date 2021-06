Compostaggio domestico, come farlo bene? Al via gli incontri con l’esperto in Valle Olona

Compostaggio domestico, come farlo bene. Agesp, Econord e Acsm Agam organizzano una serie di incontri nei comuni della Valle Olona per parlarne con un esperto, in presenza.

Solbiate Olona

Sabato 19 giugno alle ore 15.00 nel Parco Unità d’Italia a Solbiate Olona (di fianco al Municipio), Econord in collaborazione con il Comune terrà il Corso gratuito di compostaggio. Il numero dei partecipanti, causa Covid, è limitato ed è necessaria la prenotazione che può essere fatta direttamente utilizzando questo link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUq5J7oWPSYp…/viewform

In alternativa in allegato sul sito del Comune trovate anche il modulo cartaceo da stampare per chi non riuscisse a compilare il form da consegnare al protocollo (Ufficio Anagrafe).

Fagnano Olona

Sabato 26 giugno sarà possibile partecipare ad un corso gratuito sul compostaggio domestico a Fagnano Olona; un operatore spiegherà come attivare questa buona pratica che permette di riciclare in proprio la frazione organica della raccolta differenziata per ottenere il compost, da utilizzare nel proprio orto per migliorare la qualità del terreno e per fertilizzare in maniera naturale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Per la buona riuscita del corso, è previsto il numero chiuso (max 15 persone per sessione) e saranno disponibili due sessioni con uguale contenuto, della durata di circa 2 ore: 14.30-16.30 oppure 17.00-19.00.

Sede del corso: Area Feste comunale di Via De Amicis.

Per iscriversi è disponibile il modulo on line . Termine di iscrizione 24 giugno 2021. I partecipanti dovranno rispettare le disposizioni Covid-19 in vigore alla data di svolgimento del corso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento posti.