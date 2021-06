In concerto nel bosco, la musica di Emiliano Toso torna all’Oasi Zegna

Il bosco come palcoscenico, gli alberi come quinta teatrale e la musica di un pianoforte accordato a 432 Hz, la frequenza della vita, del battito della terra, con gli armonici che risuonano con i suoni del cervello, del Dna.

Emiliano Toso, musicista, compositore e biologo molecolare, torna all’Oasi Zegna con la sua Translational Music per un concerto che vi regalerà uno stato di benessere profondo e di armonia nella natura. Info qui

L’appuntamento è per sabato 19 giugno 2021 ore 18 nel Bosco dell’Oasi Zegna a Cascina Caruccia (Valdilana-Trivero).

I suoni della natura, il rumore di vento, foglie e animali, saranno accompagnati dalle note del violoncello di Lorena Borsetti e dai passi di danza di Alice Serra.

Sono tantissime ormai le persone che seguono questo poliedrico artista che ha appreso dalla biologia la scienza della vita e dalla musica la possibilità di infondere benessere al nostro corpo facendo vibrare le cellule in armonia con il linguaggio della natura.

Cosa portare: una coperta o un cuscino per sederti a terra comodamente

Biglietti: 20 euro 1 adulto (2 adulti 35 euro), gratis fino a 12 anni

Prenotazioni obbligatorie (posti limitati) a emilianotosoeventi@gmail.com

Prenota subito i tuoi biglietti!

Ingresso adulti : € 20.00 clicca qui

Ingresso promo coppia: € 35.00 anziché € 40.00 clicca qui

Per chi soggiorna all’albergo ristorante Bucaneve il concerto di Emiliano Toso è in omaggio.

Se dormi al Bucaneve 1 notte, 1 biglietto omaggio

Se dormi 2 notti, concerto omaggio per la coppia

Potrete approfittare del weekend per concedervi un vero e proprio bagno di natura: oltre alla musica potrete fare passeggiate nei boschi e dedicarvi alla scoperta del gusto andando alla scoperta dei ristoranti e degli agriturismi del nostro territorio: scoprite qui tutte le strutture dell’Oasi Zegna. Scopri di più