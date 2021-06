Consegnato il nuovo pulmino attrezzato a “UILDM Varese“

Finalmente il pulmino è arrivato e ha festeggiato con il 52° anniversario della Sezione UILDM di Varese e il 60° della UILDM nazionale. UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, si occupa dal 1961 del sostegno ai malati con malattia neuromuscolare e alle loro famiglie. Si tratta di malattie rare che provocano gravi o gravissime disabilità e che richiedono cure specialistiche e complesse. UILDM è una Organizzazione di Volontariato, senza scopo di lucro, che segue i Soci dal punto di vista medico, sociale e normativo. Un progetto importante che svolge la Sezione UILDM di Varese è il Servizio a domicilio per il monitoraggio della funzione respiratoria nei malati distrofici con una équipe medico-fisioterapica e psicologica, in collaborazione con grandi Centri clinici. E’ un progetto finanziato dalla Fondazione

Comunitaria del Varesotto. UILDM è nata anche per sostenere la ricerca scientifica per quella tipologia di malattie. Infatti a livello nazionale UILDM ha dato origine a Telethon, la raccolta fondi per le malattie , genetiche e rare.

Il trasporto è una delle tante attività svolte da UILDM e il pulmino attrezzato di elevatore è essenziale per le persone con disabilità in carrozzina, che devono raggiungere ospedali e centri clinici specialistici. Deve servire anche a dare possibilità di vera inclusione nella società, non solo occasioni di cura. Tra queste, UILDM vuole sostenere il diritto alla femminilità per le donne con disabilità, sempre troppo trascurato, con il Progetto Diritto all’Eleganza con l’Istituto di Moda Olga Fiorini di Busto Arsizio.

Il pulmino era atteso dal 2019, quando è stata avviata la campagna per ottenere un automezzo attrezzato con elevatore. La pandemia ha bloccato molte attività delle associazioni di volontariato. Anche questa raccolta di sponsorizzazioni da parte delle imprese del territorio ha subito molte battute di arresto. Le associazioni di volontariato vivono di scarse risorse economiche e quello della sponsorizzazione è ormai l’unico modo per ottenere un pulmino in comodato. La campagna è stata supportata dal patrocinio di molti Comuni della Provincia di Varese e questo ha dato fiducia alle aziende che hanno offerto il proprio contributo.

Oggi 5 giugno 2021 alle ore 11.00, rispettando tutte le norme anti-contagio, è avvenuta la consegna nel cortile del Centro Diurno di Gorla Maggiore, area che ospita anche la sede della Sezione UILDM di Varese.

L’automezzo è stato consegnato dalla ditta PMG, Progetto Mobilità Garantita, che si è occupata del contatto diretto con le aziende del territorio. Gli sponsor sono stati ventisette. Un numero notevole. Il loro logo ha rivestito di allegria il pulmino, andando ad affiancarsi al logo di UILDM Varese. Alla cerimonia era presente la maggior parte degli sponsor, gli Amministratori dei Comuni di Gorla Maggiore, Comune dove ha sede UILDM Varese, Castellanza e Lozza e il presidente della Sezione UILDM di Legnano, la Sezione UILDM più vicina. Nel discorso dei presenti, sponsor, soci e volontari hanno ricordato l’idea che ha guidato tutti: costruire una rete per realizzare un obiettivo comune molto concreto, che effettivamente aiuterà persone in difficoltà. La benedizione di Don Valentino Viganò ha sottolineato la bontà di quell’azione a beneficio della comunità. Anche le quattro gocce dal cielo hanno rinforzato la benedizione, senza disturbare la cerimonia faticosamente conquistata. Si spera che la benedizione possa essere servita a trovare un maggior numero di volontari autisti, sempre troppo rari.

a cura di Rosalia Chendi, presidente UILDM Sezione Varese