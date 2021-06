Danneggiamento incendiario al centro sportivo comunale di Somma Lombardo

Un gesto folle e sconsiderato quello avvenuto nella notte al centro sportivo Pedroni di via Puccini a Somma Lombardo dove ignoti hanno dato fuoco ad una delle porte di accesso della segreteria e degli spogliatoi.

Ad accorgersene i responsabili di Somma sport, che sta avviando in quei luoghi la gestione di una campo estivo per bambini che si appresta a partire. Arrivati al centro sportivo hanno notato i segni delle bruciature e il vetro rotto.

«Non sappiamo cosa pensare – spiegano gli organizzatori – se non che in un luogo come questo, dove girano i bambini e dove si fa sport, cose come queste a maggior ragione non devono accadere».

Oltre alla porta di ingresso sono state notate delle bruciature anche sulle finestre degli spogliatoi, segni che costringeranno la Asd Sommese 1920 a sporgere denuncia ai carabinieri.