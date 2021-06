Debating Agenda 2030, il torneo di dibattito universitario

Progetto Debating Agenda 2030, al via un corso e un torneo su temi legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale.

Ci crede la Liuc – Università Cattaneo di Castellanza, che ha scelto di istituzionalizzare una figura ad hoc, il Dott. Manuele De Conti, per sostenere il metodo didattico del Debate. Ora, in collaborazione con la Società Nazionale Debate Italia, associazione impegnata a livello nazionale e internazionale per favorire lo sviluppo e la diffusione del Debate, l’organizzazione di una doppia iniziativa a cui hanno già aderito le Università di Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Genova e la stessa rappresentativa nazionale della Società Nazionale Debate Italia.

Rivolto a docenti e studenti universitari, il corso (interamente online) ha lo scopo di avvicinare entrambi all’impiego del Debate sia da un punto di vista didattico che agonistico, mentre il torneo ha l’obiettivo di creare un contesto per promuovere l’apprendimento delle nozioni e delle procedure introdotte durante il corso e volgere l’attenzione degli studenti ai temi specifici dell’Agenda 2030, della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

Cinque gli appuntamenti in programma, con cadenza quadrimestrale o semestrale, ciascuno dei quali tratterà un sottoinsieme degli obiettivi dell’Agenda 2030, fino a comprenderli tutti attraverso i 5 incontri. Questi i titoli: Il cambiamento climatico; Verso una società sostenibile; Il benessere dell’umanità; La gestione delle risorse: accessibilità e rispetto delle future generazioni; Società inclusiva: pace, equità ed educazione

Le attività del corso per il primo evento “Debating Agenda 2030: Il cambiamento climatico” inizieranno il 20 settembre 2021 e si concluderanno il 9 ottobre 2021. Il torneo si svolgerà la settimana seguente dall’11 al 16 ottobre 2021.

Con cadenza regolare, la LIUC intende riproporre l’iniziativa.

Per maggiori informazioni: mdeconti@liuc.it