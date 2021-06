Digitalizzazione delle imprese, il Comune di Olgiate Olona propone un incontro

I commercianti di Olgiate Olona, artigiani e imprenditori in genere, sono invitati all’evento (in presenza e on line) che descriverà le attività del Comune di Olgiate Olona per aiutare e accompagnare le imprese del territorio alla digitalizzazione aziendale finalizzata ad incrementare le vendite dei propri prodotti.

L’incontro è stato organizzato per far conoscere le potenzialità della vendita e diffusione dei propri prodotti attraverso i nuovi canali digitali. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Commercio, Artigianato e Attività Produttive del Comune di Olgiate Olona e si terrà lunedì 14 giugno alle 20,30 presso la sala del teatrino del Municipio, in via Greppi 9.

Relatore: Dott. Luca Marchese

(Consulenza Commerciale e-commerce Luca Marchese srl)

Introduzione: dott. Giovenale Rossano Palermo

(Assessore Commercio, Artigianato e Attività produttive)

Moderatore: dott. Alfonso Castellone

(Comandante Polizia locale e Responsabile SUAP)

In conformità con i protocolli anticovid, i posti a disposizione nel Teatrino sono limitati. Si consiglia pertanto di comunicare la propria presenza inviando conferma alla email: suap@comuneolgiateolona.it. Verrà presa la misurazione della temperatura corporea e l’elenco dei presenti sarà conservato secondo le disposizioni di legge.

L’evento sarà ripreso in diretta streaming visibile a tutti all’indirizzo web: www.olgiateolona.civicam.it

Chi da casa vorrà porre domande in diretta al relatore potrà farlo attraverso l’email: suap@comuneolgiateolona.it