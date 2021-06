Disastro aereo di Olgiate Olona, commemorazione ristretta ma significativa

Come lo scorso anno e data la perdurante pandemia Covid-19 Coronavirus anche nel 2021 a Olgiate Olona commemorazione essenziale per il 62° anniversario del disastro aereo del 26 giugno 1959: niente cerimonia pubblica, ma segni di memoria e solidarietà per onorare la Storia (sciagura e suoi protagonisti) e per rispettare il presente (comunità e singoli colpiti dalla pandemia).

Sabato 26 giugno omaggi floreali saranno collocati al monumento memoriale (il cui decoro è curato dalla Protezione civile) e sulla tomba di Maria Fermi Sacchetti al cimitero; alle ore 9 nella Prepositurale antica Collegiata Santi Stefano e Lorenzo messa di suffragio per le settanta vite immortali (ultima delle dodici celebrazioni che hanno alimentato la memoria nella preghiera dopo il 60° anniversario del 2019); alle ore 17.33 il suono del campanone della Prepositurale commemorerà le settanta vite immortali.

Sempre sabato 26 giugno il sito web OlgiateOlona26giugno1959.org, dal 2013 memoria della sciagura col patrocinio del Comune, pubblicherà l’intervento del sindaco Giovanni Montano e il testo della preghiera internazionale di suffragio ispirata al brano del Vangelo di Luca evocato dal cardinale Carlo Maria Martini in Duomo a Milano nell’omelia della messa di suffragio per le centodiciotto vittime dell’incidente aereo di Milano-Linate (8 ottobre 2001) di cui ricorrerà il ventennale.

La dodicesima edizione del progetto didattico memoria del disastro aereo per gli alunni di terza della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Olgiate Olona è stata rinviata dallo staff promotore degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 all’anno scolastico 2021/2022, in ogni caso subordinata a poter svolgere la conversazione in classe in presenza degli alunni e dei loro docenti di Lettere: decisione sofferta, ma necessaria per non pregiudicare fattibilità, formula ed esito dell’iniziativa a fronte della didattica in tempo di pandemia che non permette l’interazione diretta tra i protagonisti e dall’emergenza sanitaria che nel 2020 ha procrastinato la premiazione degli elaborati meritevoli dell’undicesima edizione del progetto didattico.

Perciò, sabato 26 giugno 2021 il sito web OlgiateOlona26giugno1959.org pubblicherà undici degli elaborati (uno per edizione) scritti dai ragazzi olgiatesi di terza media dal 2009 al 2020: rimasti anonimi – perché non premiati come meritevoli, ossia meglio interpreti del fatto storico del 26 giugno 1959 e dello spirito degli eventi commemorativi – ma comunque significativi.