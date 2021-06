Esploratori Urbani alla scoperta della Città Giardino

Quanti luoghi ci sono da scoprire a Varese? Tanti. E grazie al campo estivo organizzato e promosso da Archeologistics sarà possibile esplorarli tutti, o quasi.

Ogni giorno, nelle due settimane di riferimento (dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio 2021), si viaggerà: le escursioni avranno inizio dalla I cappella al Sacro Monte di Varese, il centro di ritrovo, e si svolgeranno in luoghi raggiungibili a piedi oppure con un breve spostamento con i mezzi pubblici che in questo periodo sono comunque sicuri e meno affollati, questo per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Al termine della settimana ognuno avrà completato una mappa del suo viaggio, che potrà conservare come ricordo di queste insolite esplorazioni urbane.

In caso di brutto tempo le giornate si svolgeranno presso la I cappella al Sacro Monte di Varese, dove è disponibile un’ampia aula didattica, un cortile e i servizi igienici.

PROGRAMMA

Ore 8.30 – 9.00 ritrovo presso la I cappella del Sacro Monte

Ore 9.00 – 12.30 progettazione del percorso ed escursione nei più bei luoghi del Sacro Monte, Campo dei Fiori, Varese città

Il programma aggiornato e dettagliato delle escursioni sarà comunicato la settimana precedente l’inizio del campus

Ore 12.30 – 14.30 pic-nic nei luoghi dell'escursione (si consiglia di portare un telo per i momenti di relax)

Ore 14.30 – 16.30 rientro dall’escursione, racconti e attività di gioco

Ore 16:30 termine della giornata

PRE-ISCRIZIONI APERTE fino al 20 giugno.

E’ richiesta l’iscrizione minima di 1 settimana.

TARIFFE

Costo settimanale > € 140,00 a partecipante (sono da considerarsi inclusi biglietti per i mezzi pubblici).

CONTATTI

Archeologistics

M: 328 8377206

Email: info@archeologistics.it

Sito | Facebook