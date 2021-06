Favole a merenda con Oplà al Parco Pratone di Venegono Superiore

L’associazione Oplà di Tradate torna finalmente in scena dal vivo e lo fa con un calendario ricco di spettacoli e storie animate totalmente gratuiti per il pubblico.

Si inizierà il 20 giugno con il primo di tre spettacoli in programma per l’estate 2021 al Parco Pratone di Venegono Superiore, per la rassegna “Favole a merenda” organizzata dalla Proloco. Le letture animate si terranno nella tensostruttura alle ore 16 e saranno garantite anche in caso di pioggia.

Di seguito il programma.

Domenica 20 giugno

“I colori delle emozioni”

con Marta Annoni e Fabio Bergamaschi

Domenica 27 giugno

“Walter e la bacchetta magica”

con Arianna Rolandi e Carlo Tognola

Domenica 4 luglio

“La valle dei mulini”

con Marta Annoni e Fabio Bergamaschi