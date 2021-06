Il teatro di Oplà in piazza con due spettacoli per famiglie

Oltre alle Favole a merenda in programma al Pratone di Venegono Superiore, la compagni Oplà tornerà in scena anche con due dei suoi spettacoli storici, trasformando le piazze del Varesotto in veri e propri teatri all’aperto adatti alle famiglie, per il divertimento di grandi e piccini.

Venerdì 25 giugno – ore 20.30

IL CIRCO IN CIELO

Tradate, piazzale Paletti (Frera)

Lo spettacolo, interpretato da Fabio Bergamaschi e Marta Annoni è promosso dall’associazione genitori di Tradate e con il patrocinio del Comune di Tradate. Si tratta della trasposizione teatrale di una favola per bambini che racconta la storia fantastica di come è nato il circo.

Uno sgangherato venditore ambulante, accompagnato dalla sua assistente, arriva in mezzo al pubblico per cercare di vendere della merce da quattro soldi. Tra gli oggetti della sua collezione, per ultimo, mostra quello che all’apparenza sembra essere un normalissimo cappello: sarà la sua storia a renderlo speciale.

Lo spettacolo propone una riflessione sull’utilità di voler possedere ogni cosa. Come cambia la vita se si comincia a godere delle cose senza avere la necessità di possederle?

Prenotazione obbligatoria: sulla’app C’E’ POSTO oppure chiamando al numero 0331 841820.

Mercoledì 14 luglio ore 21.00

A SCUOLA NON CI VADO

Baranzate, piazza Falcone

Come si fa a convincere una bambina di sei anni ad alzarsi dal letto ed uscire di casa per affrontare il suo primo giorno di scuola? E se a dover fare questo fosse suo fratello maggiore?

Lo spettacolo, interpretato da Marta Annoni e Fabio Bergamaschi, racconta la storia di una vera e propria battaglia, combattuta a suon di dispetti e trovate, durante la quale Fabio tenterà di aiutare Marta a superare la sua paura della scuola attraverso giochi, travestimenti e scherzi. Non sarà poi così facile però: la sorellina, apparentemente così carina e angelica, si rivelerà essere un osso piuttosto duro da convincere.

La prenotazione è necessaria scrivendo a cultura.tempolibero@comune.baranzate.mi.it