Addio a Ezio Di Nunno: il calcio lombardo piange lo storico presidente di Lecco e Baranzatese
Scomparso l'imprenditore che legò il suo nome alla scalata dei blucelesti verso la Serie B e alla crescita costante della realtà gialloblù. Il cordoglio del mondo sportivo: «Se ne va un uomo di passione e carattere»
Il mondo del calcio lombardo è in lutto per la scomparsa di Ezio Di Nunno, figura carismatica e vulcanica che ha segnato profondamente la storia recente del Lecco e della Baranzatese. Fratello di Paolo Di Nunno (ex patron del club lariano), Ezio ha rappresentato per anni un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche imprenditoriale e umano per i territori in cui ha operato.
La notizia si è diffusa rapidamente nelle scorse ore, suscitando un’ondata di commozione tra i tifosi blucelesti e i sostenitori della Baranzatese, società che sotto la sua guida aveva trovato stabilità e ambizione.
Una vita tra campo e impresa
Ezio Di Nunno era noto per il suo temperamento schietto e la sua dedizione totale alle cause che abbracciava. Con il Lecco aveva condiviso gli anni intensi della presidenza di famiglia, culminati con la storica promozione in Serie B, un traguardo che mancava in riva al Lario da mezzo secolo.
Ma il suo legame più viscerale era forse quello con la Baranzatese, club di cui era presidente e che considerava una seconda famiglia. Qui, Di Nunno non si era limitato a gestire la prima squadra, ma aveva investito energie e risorse nel settore giovanile, convinto che il calcio dovesse essere prima di tutto uno strumento di aggregazione per la comunità.
Il ricordo delle società
«Un uomo che ha dato tutto per questi colori», si legge in uno dei tanti messaggi apparsi sui social dai club lombardi. La Baranzatese lo ricorda come un “presidente gentiluomo”, capace di decisioni forti ma sempre mosso da un amore genuino per il pallone. Anche da Lecco arrivano testimonianze di stima: molti ricordano la sua presenza costante agli allenamenti e quella capacità, tipica dei presidenti “di una volta”, di parlare direttamente con i giocatori e i tifosi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.