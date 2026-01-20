Addio a Ezio Di Nunno: il calcio lombardo piange lo storico presidente di Lecco e Baranzatese

Il mondo del calcio lombardo è in lutto per la scomparsa di Ezio Di Nunno, figura carismatica e vulcanica che ha segnato profondamente la storia recente del Lecco e della Baranzatese. Fratello di Paolo Di Nunno (ex patron del club lariano), Ezio ha rappresentato per anni un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche imprenditoriale e umano per i territori in cui ha operato.

La notizia si è diffusa rapidamente nelle scorse ore, suscitando un’ondata di commozione tra i tifosi blucelesti e i sostenitori della Baranzatese, società che sotto la sua guida aveva trovato stabilità e ambizione.

Una vita tra campo e impresa

Ezio Di Nunno era noto per il suo temperamento schietto e la sua dedizione totale alle cause che abbracciava. Con il Lecco aveva condiviso gli anni intensi della presidenza di famiglia, culminati con la storica promozione in Serie B, un traguardo che mancava in riva al Lario da mezzo secolo.

Ma il suo legame più viscerale era forse quello con la Baranzatese, club di cui era presidente e che considerava una seconda famiglia. Qui, Di Nunno non si era limitato a gestire la prima squadra, ma aveva investito energie e risorse nel settore giovanile, convinto che il calcio dovesse essere prima di tutto uno strumento di aggregazione per la comunità.

Il ricordo delle società

«Un uomo che ha dato tutto per questi colori», si legge in uno dei tanti messaggi apparsi sui social dai club lombardi. La Baranzatese lo ricorda come un “presidente gentiluomo”, capace di decisioni forti ma sempre mosso da un amore genuino per il pallone. Anche da Lecco arrivano testimonianze di stima: molti ricordano la sua presenza costante agli allenamenti e quella capacità, tipica dei presidenti “di una volta”, di parlare direttamente con i giocatori e i tifosi.