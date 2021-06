Gatto bloccato sui pini a Sant’Ambrogio, i residenti si mobilitano

Miagolii giorno e notte. Lo raccontano i residenti di Sant’Ambrogio che hanno scritto a Varesenews per segnalare la presenza di un gattino bloccato su un albero molto alto.

L’animale in difficoltà è in via della Cereda nel quartiere S.Ambrogio.

«Molti gli abitanti della via mobilitati per risolvere la situazione col micio che miagola ininterrottamente anche di notte», scrivono i residenti alla redazione.