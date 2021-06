In gita alle grotte di Remeron, ecco come prenotare

Prima della sosta del mese di luglio, dovuta alla stagione di riproduzione dei tabanidi nel bosco, sarà possibile ancora per due weekend percorrere i sentieri del Parco Campo dei Fiori, dalla ex Colonia Marisa Rossi di Barasso sino alla Grotta Remeron e poi addentrarsi nel cuore della montagna sino alla profondità di -50 metri.

L’escursione attraversa una parte del versante sud del Parco Campo dei Fiori, dura complessivamente tre ore e prevede il superamento di un dislivello positivo di 230 metri in circa 2,5 km di camminata, a passo lento, accompagnati da una guida che parlerà sia dell’ambiente ipogeo che della flora e della fauna di superficie.

La Grotta Remeron è una delle oltre cento cavità presenti sul massiccio del Parco Campo dei Fiori: costituisce un sistema di oltre 30 km complessivi, volto alla tutela sia delle acque di drenaggio, sia delle numerose specie di chirotteri.

Partenza alle 9.30, 10.15, 15.00 e 15.45 per un avventura unica, in un luogo protetto e normalmente riservato agli speleologi, in assoluta sicurezza anche con la normativa covid.

Il 2021 è l’anno internazionale delle grotte e del carsismo, Varese ha un patrimonio ipogeo importantissimo e questa è l’occasione di passare una giornata in natura, anche con i bambini, e scoprire parte di questa ricchezza, in una Grotta, la Remeron, attrezzata per le visite turistiche sin dal 1914

Per informazioni www.grottaremeron.com tel 03321543101

Necessaria la prenotazione on line nel rispetto delle regole di contenimento covid.