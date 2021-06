“Il fiume del tempo e dell’amore” per gli “Aperilibro” di Sesto Calende

Un nuovo appuntamento a Sesto Calende con gli appuntamenti di ”AperiLibro” in Piazza Mazzini. Giovedì 24 giugno, alle 18, la rassegna ideata da Rossana Girotto, vedrà la partecipazione di Paola Grimaldi, autrice sestese conosciuta come naturalista e divulgatrice scientifica.

Scrive da sempre ed infatti la conosceremo nelle vesti di autrice della sua ultima “creatura”, realizzata come scrittrice indipendente e disponibile sia in digitale che in cartaceo, dal titolo “Il Fiume del tempo e dell’amore”.

Nel rispetto alle norme anti-covid suggeriamo la prenotazione allo 328.2441303 La presentazione sarà accompagnata da un servizio di Luly’s Diner Cafè e Shop.