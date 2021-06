Incendio in via San Giacomo a Bolladello di Cairate

Incendio in una palazzina a Bolladello di Cairate, in via san Giacomo.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, con una squadra da Busto (foto d’archivio).

Sono stati inviati sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza, in via precauzionale.

L’incendio tocca una zona residenziale di palazzine e villette, a Bolladello, già teatro di episodi simili in passato. Due incendi, con stabile invaso dal fumo, sono stati registrati a novembre e dicembre 2020, poi un terzo episodio nella primavera 2021.