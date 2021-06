Incidente a Luino, auto prende fuoco dopo aver abbattuto un contatore del gas

Incidente ieri sera, mercoledì 9 giugno, intorno alle 23.30 a Luino in via Don Folli. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato un’automobile in sosta, ha terminato la corsa abbattendo la recinzione di un abitazione e un contatore del gas.

Nell’urto l’autovettura ha preso fuoco. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno spento l’incendio dell’automezzo e messo in sicurezza l’area. Nessuna grave conseguenza per il conducente dell’auto