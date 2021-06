La Via Francisca del Lucomagno protagonista a “Scegli il tuo cammino”

La Via Francisca del Lucomagno, che nei suoi 135 km divisi in otto tappe collega Lavena Ponte Tresa (VA) con Pavia, rappresenta un cammino di sicuro interesse, accessibile a tutti e percorribile a piedi, in bici e in special bike. Lungo il percorso circa 40 strutture pronte ad accogliere i pellegrini muniti di credenziale.

Con il turismo lento che offre la Via Francisca del Lucomagno è possibile entrare a pieno contatto con il territorio, le persone che lo abitano e l’ambiente circostante, portando a casa un’esperienza unica.

La Via Francisca del Lucomagno partecipa a “Scegli il tuo cammino estivo!”, evento online organizzato da Terre di mezzo Editore, leader in Italia nella pubblicazione di guide ai cammini con la sua collana Percorsi. Un’occasione unica per chi vuole partire, ma ha bisogno di orientarsi nella ricca offerta di Cammini in Italia, e per chi ha già scelto il suo Cammino, ma ha bisogno di consigli per affrontarlo al meglio.

“L’estate è sinonimo di cammini! Che abbiate a disposizione solo pochi giorni o intere settimane, la vasta rete del turismo a passo lento ha qualcosa da offrirvi – si legge sul sito – basta solo saper scegliere! Come? Facendovi aiutare dagli esperti. L’appuntamento è su Zoom mercoledì 16 giugno, ore 18.”

A presentare le migliori proposte nel panorama nazionale per escursionisti in erba e camminatori di lunga data gli autori delle guide e gli esperti, che saranno pronti a rispondere a tutte le vostre domande.

L’evento è strutturato in due momenti:

Prima di partire : come preparare lo zaino e scegliere le calzature giuste

Presentazione dei Cammini: ciascun partecipante potrà seguire la presentazione del cammino di suo interessee interagire con gli autori delle guide e gli esperti.

L’evento si svolgerà sulla piattaforma Zoom mercoledì 16 giugno, ore 18. È possibile iscriversi fino alle ore 14 di mercoledì 16 giugno cliccando qui.

Ai partecipanti verrà chiesto di selezionare in fase d’iscrizione il cammino di suo interesse e, ovviamente, non possiamo che suggerirvi la Via Francisca del Lucomagno. È necessario scegliere un solo cammino per evitare il sovraffollamento delle stanze Zoom e consentire a tutti i partecipanti di porre domande e interagire con gli autori.

Questi sono i cammini che verranno presentati nel corso dell’evento: