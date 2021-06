Libri e incontri, a Varese tornano i Giardini Letterari

Al via la VII edizione dei Giardini Letterari a Varese, il Festival annuale dedicato alle novità editoriali e incontri con autori che animano il dibattito letterario e accademico italiano.

Giunta alla settima edizione la Rassegna è un evento assai noto e conosciuto a Varese. I Giardini Letterari ospitano autori conosciuti nel territorio varesino e autori di fama nazionale e internazionale, con opere interessanti e casi editoriali. Quest’anno la Rassegna torna a pieno ritmo con otto appuntamenti dedicati alle novità della cultura e letteratura del nostro Paese.

Sono infatti in programma incontri tra giugno, luglio e settembre con importanti autori che presenteranno le loro opere in location suggestive come l’Albergo Sacro Monte e l’incantevole Villa Toepliz.

Il primo appuntamento è venerdì 18 giugno alle 18.30 sulla splendida terrazza Albergo Sacro Monte. Ospite e autore della serata Dino Azzalin con il suo ultimo volume La salvezza nel diabolo (2021), ES editore. A tenere le fila della serata sarà il giornalista Andrea Giacometti e le letture di passi del libro sono affidate alle voci di Sara Martignoni e Gianluca Fiore. Al termine della presentazione, come d’abitudine negli eventi dei Giardini Letterari, si potrà degustare un aperitivo in compagnia di Dino Azzalin e degli ospiti.

Dino Azzalin è autore di raccolte di poesie e di romanzi, con il romanzo Il pensiero della semina (2018) ha vinto il Premio Città di Como. Azzalin è medico chirurgo odontoiatra e Presidente dell’associazione APA, Amici per l’Africa. Ne La salvezza nel diabolo le vite di tre ragazzi e quella dell’ispettore turco Abei Turan s’intrecciano, per risolvere un mistero di persone scomparse, con quella salvifica de “El Diabolo”. Con colpi di scena e un’ambientazione sospesa tra Europa e Asia.

I Giardini Letterari proseguono poi con un ospite d’eccezione, il prof. Gherardo Colombo per la presentazione del libro dell’ex magistrato, edito da Garzanti, La sola colpa di essere nati (2021), scritto insieme alla Senatrice Liliana Segre, il 24 giugno alle 18.30 a Villa Toepliz. A conversare con l’autore il prof. Antonio Maria Orecchia docente di Storia contemporanea dell’Università dell’Insubria.

«Dopo un anno di chiusure e attese c’è il desiderio di socializzare» affermano i membri del comitato scientifico, il dott. Michele Todisco e la prof.ssa Katia Visconti, Presidente del corso di Laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo dell’Insubria. «Gli eventi dei Giardini Letterari, che l’anno scorso si sono tenuti in forma ridotta causa Covid-19, mirano a soddisfare diversi gusti letterari. Il comitato scientifico ha optato per una rassegna eterogenea e interessante che possa far tornare le persone a vivere la città grazie alla cultura e i libri».

I Giardini Letterari proseguono con altri appuntamenti da non perdere:

1 luglio ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese

Piersandro Pallavicini L’arte del buon uccidere, Mondadori

15 luglio ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese

Fabio Guarnaccia, Mentre tutto cambia, Manni.

28 luglio ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese

Andrea Staid La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire, ADD editore

2 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Rossano Lo Mele, Scrivere di musica. Una guida pratica e intima, Minimum Fax.

10 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Bruno Belli, Villa Toeplitz di Varese, Macchione Editore

16 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Giorgio Terruzzi, Atlante Sentimentale, Rizzoli

Non è necessaria alcuna prenotazione, tutte le serate sono ad accesso libero e sarà possibile acquistare in loco il volume presentato.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Centro di Ricerca «Mass media e Società» dell’Università degli Studi dell’Insubria, dal Corso di Laurea in «Storia e storie del mondo contemporaneo» della stessa Università e da Coopuf Iniziative Culturali, una realtà tra le più note del territorio varesino. Giardini Letterari è un evento realizzato in patrocinio con il Comune di Varese.

Per qualsiasi informazione scrivere a giardiniletterari@gmail.com.