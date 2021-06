A Lonate Pozzolo “compare” l’angelo di Leonardo da Vinci di Ravo

Il drappeggio verde e bianco delle vesti dell’angelo Gabriele e il suo viso ben delineato, sulla parete di via Cavour, a Lonate Pozzolo, da un paio di giorni attirano gli sguardi curiosi dei passanti e degli automobilisti che, arrivando dal centro, rallentano per godersi l’opera di Ravo in fieri.

Da lunedì 14 giugno fino a sabato 19 giugno l’artista è nella cittadina al lavoro del murales che riproduce l’angelo de L’annunciazione di Leonardo da Vinci (conservato agli Uffizi di Firenze). La scelta dell’opera è motivata dal desiderio di voler ricordare l’impegno del pittore nel lavoro sul Naviglio Grande, che nasce appunto a Lonate.

L’edificio su cui l’angelo bomboletta dopo bomboletta, sta prendendo forma è a pochi passi dal centro e dal municipio.

L’arte incontra i più piccoli

Sul posto a guardare lo street artist i bambini del centro estivo agricola Valticino, che hanno assistito al lavoro di Ravo e interagito con lui chiedendogli del suo lavoro. Guardare un artista al lavoro è un’esperienza che certamente non dimenticheranno.

Non è una novità per Ravo, spiega l’assessora alle Politiche sociali, Melissa Derisi: «Per lui è importante trasmettere l’arte alle nuove generazioni. A Lonate Pozzolo quest’opera è importante, perché ha bisogno di tanta cultura per uscire da una situazione in cui sembra essere impantanata. La cultura è fondamentale per andare avanti». Derisi annuncia che l’amministrazione ha preparato un video che spieghino l’organizzazione e il motivo della scelta di Leonardo: verrà diffuso nelle scuole.

L’inaugurazione sarà sabato 19 giugno nel pomeriggio.