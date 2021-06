“A Luino situazione del porto intollerabile“, Pellicini chiede interventi rapidi

«La situazione nei porti di Luino è divenuta intollerabile. Al Porto Nuovo da oltre un mese c’è un molo divelto, del tutto impraticabile. Sempre al Porto Nuovo, le assi in legno della passerella centrale sono in gran parte schiodate e rischiano di ferire chi cammina lungo la banchina. Al porto Lido, un molo galleggiante sotto il bar del Faro si sta staccando». Lo fa sapere in una nota il consigliere comunale di minoranza Andrea Pellicini.

«È urgentissimo intervenire. Infine la vergogna delle colonnine erogatrici di acqua e di energia elettrica: a settembre, i lavori per gli allacciamenti erano quasi terminati. Oggi, trascorso un altro inverno, le colonnine sono ancora ferme. Comune e autorità di bacino non possono fare finta di niente. Quello che sta succedendo è inaccettabile. Non si può parlare di politiche del turismo se si abbandonano i porti in queste pessime condizioni. Se poi l’unica soluzione è occupare il parcheggio del porto Lido con il Luna Park, ad ulteriore danno dei diportisti, si capisce quale sia la sensibilità dell’amministrazione comunale rispetto al turismo nautico, fondamentale per una città di lago», scrive Pellicini.