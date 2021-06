Mauro Miele centra la top ten nel Rally Italia Sardegna valido per il mondiale

Secondo pilota italiano al traguardo e nono tra gli iscritti al mondiale Wrc3: il bilancio di Mauro Miele al termine del Rally Italia Sardegna – la prova tricolore inserita nel calendario del mondiale assoluto – è senza dubbio positivo. Il veterano bustocco, 65 anni, ha concluso la gara sarda in 19a posizione assoluta portandosi a casa anche due punti validi per la classifica della terza categoria iridata.

Mica male per Miele che negli ultimi anni ha stilato un programma che lo ha portato a gareggiare in diverse tappe del Mondiale accanto al suo navigatore Luca Beltrame e alla scuderia di famiglia, la DreamOne Racing. In Sardegna – su strade sterrate – Miele ha gareggiato su una Skoda Fabia R5 – la stessa con cui ha corso in Finlandia e a Monte Carlo – ed è riuscito nell’ultima tappa, quella di domenica, a salire nella top ten di Wrc3.

Neppure un cappottamento, che non ha avuto conseguenze per l’equipaggio, ha fermato Miele e Beltrame che ora hanno 6 punti nella classifica iridata di classe dove si trovano al 22° posto. Una soddisfazione ulteriore per un pilota che in carriera vanta una lunga serie di esperienze e di vittorie a due e quattro ruote.

Il Rally Italia Sardegna è stato vinto – passando alla classifica assoluta – dalla Toyota Yaris di Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, giunti così al 52° successo in una gara mondiale. Per la Toyota è stata doppietta, con i britannici Evans-Scott al secondo posto davanti alla Hyundai I20 di Neuville-Wydaeghe; quarta ancora una Yaris (Katsuta-Barritt), poi la Hyundai di Huttunen-Lukka, vincitori di classe Wrc2. In Wrc3 invece, successo per la Citroen C3 dei francesi Rossel-Coria davanti agli spagnoli Lopez (Skoda) e Solans (Citroen). Tra gli italiani Miele – 19° – è stato preceduto solo da Alessio Profeta, 18° su una Skoda Fabia navigata da Sergio Raccuia.