A Morazzone è tempo di bilanci: “La pandemia non ci ha fermati, tanti progetti in campo”

Tempo di bilanci per il comune di Morazzone. Due anni di amministrazione Mazzucchelli, due anni non semplici con un’emergenza da gestire. «Due anni fa il primo consiglio comunale, un nuovo inizio con radici, solide, nel passato – si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale- .

Due anni in cui il mondo è cambiato, le esigenze delle persone sono cambiate, ma non è cambiato il nostro modo di impegnarci per il bene della comunità.

Nonostante le incertezze e le difficoltà contingenti legate ad una pandemia, non ci siamo scoraggiati, ma anzi – più uniti che mai- abbiamo affrontato la perigliosa strada che ci sta conducendo fuori da un anno nefasto, mettendo in campo progetti sociali ed economici per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà; senza dimenticare l’istruzione e il benessere dei ragazzi e delle ragazze; non tralasciando neppure progetti urbanistici che stanno proseguendo e altri che sono stati conclusi.

Tutto questo è, lo è stato e sarà possibile grazie alla collaborazione tra noi, tra gli uffici, tra il personale volontario e tutti coloro che si interfacciano a qualunque titolo con la macchina comunale.

Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare e noi – con sempre rinnovato impegno – siamo in campo per rendere Morazzone un paese al passo coi tempi, green e tecnologico, senza dimenticare nessuno, ma con uno spirito inclusivo»

E non manca un pensiero agli studenti di Morazzone: «E’ stato un anno scolastico difficile e travagliato, tra ore in presenza e DAD, ma sia gli alunni che le insegnanti e il personale scolastico in genere hanno saputo superato le difficoltà. Da domani ci saranno le sospirate vacanze – dice il sindaco Maurizio Mazzucchelli – da passare in famiglia o con amici in spensieratezza, sempre attenti alle regole di distanziamento che ancora sono in vigore».

«Importante divertirsi e staccare la spina – fa eco l’assessore Stella Esposito in Antonelli – ma tenete la mente allenata con le letture e qualche esercizio o compito assegnato, fondamentale per ripartire carichi di nuove energie il prossimo settembre».