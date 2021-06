È morto Giancarlo Amadeo, grande ex calciatore della Pro Patria

È morto Giancarlo Amadeo, classe 1934, ex calciatore e grande uomo di sport. È stato uno che negli anni in biancoblu ha incarnato al meglio la mentalità della Pro Patria, quelle delle tigri che lottano sul campo. Amadeo è stato per anni uno dei punti fermi della squadra di Busto Arsizio: oltre 250 partite che lo hanno portato a essere il sesto calciatore con più presenze nella storia della Pro.

Terminata la carriera da calciatore è rimasto nel mondo sportivo come allenatore, scopritore di talenti ma anche come proprietario della palestra Garden Gym di Busto Arsizio.

I funerali si celebreranno venerdì 25 giugno (ore 10.30) nella chiesa di Sant’Edoardo a Busto Arsizio.

Il cordoglio della Pro Patria:

Il presidente Patrizia Testa e tutti i collaboratori di Aurora Pro Patria 1919 sono addolorati per la scomparsa di Giancarlo Amadeo, difensore tigrotto e sesto giocatore con più presenze, 256, in maglia bianco-blu.

Il Club esprime sentite condoglianze alla famiglia Amadeo.