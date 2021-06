Il Motomondiale al Sachsenring. Le MV Agusta vogliono crescere

Il circus del Motomondiale si prepara alla disputa del G.P. di Germania, in programma domenica sul tracciato del Sachsenring, ottava tappa stagionale per il campionato iridato.

La Sassonia dovrà essere terreno di riscossa per le moto MV Agusta del team Forward Racing, che fino a questo momento hanno raccolto davvero poco: 7 punti con Corsi e appena 3 con Baldassarri (ambedue ben oltre la 20a posizione in classifica individuale), 11 punti nella graduatoria per le marche, solo 3 in più rispetto a NTS.

Vero che anche nel 2020 la MV è cresciuta strada facendo, trovando i migliori piazzamenti nella seconda metà del campionato, ma dalla compagine italo-ticinese si aspettava qualche risultato in più pur in una situazione di sviluppo quasi congelato.

Corsi e Baldassarri saranno quindi al via in Germania dove il pilota romano è salito per due volte sul podio in Moto2 nel 2013 (2°) e nel 2014 (3°); il più giovane marchigiano invece su questo asfalto ha come miglior piazzamento un quinto posto.

La gara delle Moto2 – il campionato al quale partecipa MV Agusta – è in programma domenica 20 a partire dalle 12,20 e sarà seguita alle 14 da quella delle MotoGP. Nella classe regina il tracciato tedesco è solitamente favorevole alla Honda, e non si esclude che Marc Marquez possa tornare nelle parti alte della classifica. Attesa però per la sfida d’altra classifica tra la Yamaha di Quartararo (leader con 115 punti) e le tre Ducati che lo tallonano, quelle di Zarco, Miller e Bagnaia che è il migliore degli italiani in graduatoria.

In Moto2 invece, leader è Remy Gardner – vincitore delle ultime due gare – davanti a Fernandez e a Bezzecchi mentre la Moto3 è comandata da un trio spagnolo (Acosta-Garcia-Masià) con Fenati quarto.