Nella campagna elettorale di Oggiona con Santo Stefano potrebbe spuntare una terza lista

Il prossimo ottobre sono previste anche ad Oggiona Santo Stefano le elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. In corsa, al momento, ci sono la lista civica “Obiettivo in Comune” e una lista che si pone in continuità con l’attuale maggioranza di Centrodestra sulla quale, però, non è ancora stata comunicata una precisa cornice di alleanze né tanto meno un candidato sindaco.

Tuttavia, mentre le due liste principali in lizza tengono ancora coperte le proprie carte, sembra che una terza formazione sia al lavoro per cercare di partecipare alla campagna elettorale e alla sfida delle urne.

Ad organizzare le fila di questa nuova compagine ci sarebbe Luigi Scampini, già amministratore di uno dei gruppo facebook più noti in paese. Scampini per il momento si limita a dire che non sarà tra i candidati ma che sta lavorando ad una lista civica formata soprattutto da giovani, con l’aiuto di qualche ex amministratore, e senza candidati da fuori paese.

Insomma, non ci sono ancora in campo dei candidati sindaci ma la sfida elettorale sembra allargarsi.