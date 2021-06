Operaio cade da un ponteggio

Un operaio è caduto da un peggio a Castellanza. Per fortuna non si trova in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi. È accaduto intorno alle 13 di sabato 19 giugno, durante i lavori che si stavano effettuando su un tetto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la Croce Rossa e la Polizia Locale. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio.