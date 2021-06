Partecipazioni matrimonio: come e cosa scrivere e quando spedirle

Uno degli elementi con cui ci si trova a fare i conti nel momento in cui si decide di sposarsi sono le partecipazioni di matrimonio. Avete presente quelle lettere con i cartoncini color avorio all’interno e le rifiniture dorate? Ecco proprio quelli. A prescindere da forme e grafiche che probabilmente sceglierete in base ai vostri gusti personali, il dubbio è cosa ci si scrive su una partecipazione matrimonio e soprattutto quando dovrebbero riceverla gli invitati?

Pensi che siano elementi di poco conto? Beh io non direi, ma vediamolo insieme.

Partecipazioni matrimonio cosa non può mancare

Data fissata, location scelta, lista invitati fatta, adesso perchè le nozze siano perfette bisogna procedere ad invitare amici e parenti con le partecipazioni proprio ciò che al momento crea non poca confusione agli sposi.

Ci sono alcuni dati che in una partecipazione sono obbligatori:

nome e cognome degli sposi;

data del matrimonio che comprenda anche il giorno della settimana;

luogo della cerimonia e indirizzo;

luogo del ricevimento e indirizzo;

recapiti degli sposi per avere conferma della presenza.

Tutto ciò viene racchiuso all’interno del testo delle partecipazioni. Il più gettonato è quello in cui gli sposi stessi annunciano le loro nozze, mentre di rado succede che siano i genitori ad annunciare l’unione dei loro figli.

Il tono può essere formale ma quello preferito resta quello amichevole, perchè tutto sommato chi è invitato al vostro matrimonio sono persone per cui nutrite un certo affetto, perchè formalizzarsi?

Inserite una citazione romantica

Una formula molto apprezzata per quel che riguarda il cosa scrivere su una partecipazione matrimonio è quella di aggiungere una citazione romantica e poetica.

Ma gli sposi più moderni, per offrire un tocco del tutto personale, scelgono di scrivere la loro storia d’amore in poche righe, per far sentire gli invitati ancora più coinvolti nell’evento e partecipi di questa storia.

I font giusti

Adesso che sappiamo finalmente cosa scrivere sulle partecipazioni matrimonio perfette è il momento di capire come scriverlo. Qual è il font che meglio si adatta ai nostri inviti?

Serif

Composto da caratteri che nelle parti terminali vedono l’aggiunta di piccoli tratti aggiuntivi. A seconda dello spessore e della tipologia delle lettere, questa finitura può essere molto visibile.

Si tratta di un font in grado di trasmettere eleganza ma di restare comunque legati alla tradizione, in genere sono scelti quando il matrimonio che si sogna è molto elegante.

Sans Serif

Le lettere di questa tipologia di font sono lineari ed essenziali, senza alcun elemento di decorazione. Si tratta di una tipologia di scrittura piuttosto moderna e questo lo rispecchia anche nel suo aspetto.

Si tratta di una tipologia di scrittura perfetta nel caso in cui sulle partecipazioni siano presenti figure geometriche.

Caratteri calligrafici e handwriting

Si tratta di font che simulano la scrittura a mano. Danno all’invito un aspetto intimo e personale. Diverse le varietà, alcune che replicano le scritture antiche molto eleganti, altre invece dal taglio più ironico.

Si tratta di font sicuramente molto belli da vedere, ma da utilizzare con parsimonia perchè spesso difficili da leggere.

Le tempistiche

Il galateo vuole che le partecipazioni matrimonio devono pervenire agli invitati almeno 2 mesi prima della data prescelta. Occorre però tener conto degli inviti e del periodo in cui ci si sposa. Ad esempio se il matrimonio capita in periodo di ferie, allora è meglio farlo sapere prima per lasciar tempo di organizzare. Lo stesso vale nel caso in cui si abbiano amici o famigliari lontani che devono organizzare un vero e proprio viaggio per essere presenti. Anche in quel caso è preferibile che la partecipazione venga recapitata con un po’ di anticipo.