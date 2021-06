Passeggiate e indagini notturne per tutta la famiglia al Parco Lura

Tra meticolose indagini e suggestive passeggiate notturne, al Parco Lura proseguono gli eventi serali dedicati alle famiglie e organizzati dal centro per la biodiversità di Lomazzo gestito da Koinè cooperativa sociale.

Sabato 5 giugno si potrà diventare investigatori con l’H-DEMIA INVESTIGATIVA e dal 7 all’11 giugno ci saranno passeggiate incantate serali, in vari luoghi del parco.

Di seguito il calendario delle attività.

sabato 5 giugno ore 20

H-DEMIA INVESTIGATIVA!

Questa volta non ci sono fantasmi in cerca di pace, ma un antico antiquario è stato rapito.

Chi è il colpevole? E quale è il suo piano?

RITROVO: Piazza Silvio Pellico, Cassina Rizzardi

COSTO: € 7.00 a partecipante

EVENTO RIVOLTO A FAMIGLIE E RAGAZZI DAI 9 AI 13 ANNI.

QUANDO I SASSI DANZARONO CON LE LUCCIOLE

Una passeggiata incantata per rivelare la particolare storia dello strano legame tra sassi e lucciole, Misteriose creature da scoprire nelle notti di giugno, con diverse passeggiate in luoghi segreti del Parco.

QUANDO: tutte le sere dal 7 all’11 giugno dalle 21.30 alle 22.30.

DOVE:

– 7 giugno: Laghetto Pasquè, Caslino al Piano

– 8 giugno: Via Don Volpi – Parco Urbano , Saronno

– 9 giugno: Prati del Ceppo, Lomazzo

– 10 giugno: Cinq Fo, Guanzate

– 11 Giugno: Via Cavour, angolo Piazza Silvio Pellico , Cassina Rizzardi

CHI PUO’ PARTECIPARE: bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 per serata

COSTO: € 7 a partecipante

Per tutti gli eventi è richiesta l’iscrizione scrivendo a centrobiolura@koinecoopsociale.it oppure 3209572736.

I partecipanti avranno l’obbligo di indossare le mascherine e mantenere il distanziamento.