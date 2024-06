Scopriamo le lucciole: 4 passeggiate serali per famiglie sui sentieri del Parco del Lura

Sono quattro le escursioni serali in programma dal 10 al 13 giugno per la sesta edizione di Scopriamo le lucciole al Parco del Lura e al Parco Sorgenti del Lura. L’iniziativa è promossa come sempre da Koinè cooperativa sociale all’interno delle attività del Centro biodiversità del parco Lura a Lomazzo.

Le lucciole, come molti altri insetti, sono in declino, se ne vedono sempre meno, decimate dalla perdita di habitat, dall’inquinamento luminoso e dai pesticidi.

Però, all’inizio dell’estate, si possono ancora ammirare.

Ecco dunque 4 eventi per famiglie, con bambini dai 6 ai 10 anni.

IL PROGRAMMA

lunedì 10 ore 21.15 – CASSINA RIZZARDI, PIAZZA S. PELLICO

martedì 11 ore 21.15 – SARONNO, VIA DON VOLPI

mercoledì 12 ore 21.15 – FALOPPIO-GAGGINO, VIA CAVALLINA

giovedì 13 ore 21.15 – LURATE CACCIVIO, MULINO TAPPELLA

Costo: €7 a partecipante

Iscrizione online www.parcolura.it

Per maggiori informazioni scrivere a educazioneambientale@koinecoopsociale.it