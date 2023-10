Maltempo, auto travolta da un albero in provincia di Como

Per fortuna solo tanta paura per un automobilista che stava viaggiando martedì prima dell’alba a Cassina Rizzardi, in provincia di Como: lungo la via Risorgimento una grossa pianta è rovinata a terra attingendo il veicolo, probabilmente a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla stessa provincia di Como e che ha travolto, con l’esondazione del Seveso, anche i quartieri settentrionali del capoluogo lombardo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati all’altezza del Golf di Monticello, attorno alle 6.45, per la richiesta di soccorso: fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

Il traffico è rimasto rallentato per le operazioni di soccorso. In posto una squadra dei vigili del fuoco di Como, i carabinieri di e la Croce Verde di Fino Mornasco.