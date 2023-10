Case scoperchiate a Turate, in azione vigili del fuoco di Saronno

Il maltempo che ha allagato Milano nella zona di via Fulvio Testi per via dell’esondazione del Seveso ha fatto danni anche più a Nord, nella zona della Brianza ai confini fra le provincie di Varese, Como e Monza Brianza.

E proprio qui nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco della provincia di Varese in particolare dal distaccamento di Saronno. Al comando provinciale di Varese sono nella notte difatti arrivate diverse chiamate per una tromba d’aria che si è abbattuta a Turate, in provincia di Como.

Si è trattato di vento molto forte che ha colpito duramente le abitazioni già provate dal maltempo nelle ultime settimane di luglio e che ancora portavano i segni di quella violenta ondata di maltempo. Le richieste di intervento, che sono diverse, sono state evase dai mezzi del distaccamento saronnese che dista solo pochi chilometri dal centro comasco.

“In relazione alle avverse condizioni meteo“, fanno sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di Como, “si segnala l’espletamento di cinquanta interventi di soccorso tecnico urgente prevalentemente per danni d’acqua e tagli pianta nei comuni del Canturino. Sono da gestire circa ulteriori richieste di intervento giunte tramite il NUE 112″