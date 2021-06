Dopo Pintori a Sesto Calende si dimette anche Angela Menin

Dopo l‘addio al consiglio comunale di Simone Pintori, anche il consigliere ed ex assessore Angela Menin lascia il consiglio comunale di Sesto Calende. Ma il gruppo di Noi Sestesi assicura che andrà avanti lo stesso a occuparsi della città: «Nonostante le dimissioni il gruppo Noi Sestesi rimarrà attivo come movimento civico»

Menin ha protocollato le sue dimissioni nella giornata del 24 giugno: «In questo particolare periodo della mia vita, nonostante l’aiuto familiare, si sono accumulati numerosi impegni personali e lavorativi che non mi permettono di garantire la costante presenza nei consigli comunali e nelle varie commissioni, motivo per il quale non potrei dare la disponibilità necessaria ad onorare l’incarico di consigliere comunale, soprattutto adesso che è venuto a mancare il sostegno del collega Simone Pintori, dimissionario per adempiere ad un delicatissimo incarico, incompatibile con la sua attuale posizione politica» dice Menin nella lettera protocollata in Comune, di fronte al segretario comunale.

«L’esperienza, vissuta anche grazie alle persone che mi hanno dato fiducia, mi da sempre vista lavorare con entusiasmo e con il massimo impegno, prima da assessore e consigliere di maggioranza e da consigliere di opposizione poi, mi porta comunque a dare le dimissioni con estremo dispiacere, augurandomi che chi mi sostituirà avrà una sana passione politica cercando di portare avanti i nostri principi» conclude Menin, che aveva lasciato l’incarico da assessore uscendo dal perimetro di maggioranza.

Pintori aveva annunciato quattro giorni fa le dimissioni: a questo punto è prevista – al primo consiglio comunale utile – la procedura di “surroga”, vale a dire la sostituzione dei consigliere eletto con i primi dei non eletti della stessa lista, secondo i risultati uscite dalle urne nel 2019: i primi dei non eletti nel centrodestra sestese sono Fabio Crenna (35 voti nel 2019) e Marco Tamborini (30).

Ovviamente il subentro è legato alla effettiva disponibilità dei candidati del 2019 ad accettare l’incarico.