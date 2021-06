Quattro parcheggi comunali “rimessi a nuovo” a Varese

Sono quattro gli interventi di manutenzione straordinaria nei parcheggi della zona dei quartieri di Calcinate degli Orrigoni, Capolago e delle Bustecche.

Con un importo totale di oltre 227mila euro, verrà migliorata la pavimentazione stradale, realizzata la segnaletica stradale per rendere più fruibile e sicuro l’accesso a centri sportivi, scuola e cimitero.

In particolare saranno oggetto di intervento i parcheggi comunali in via Valle Luna, adiacente al campo di atletica nel rione di Calcinate degli Orrigoni; in via Majano, per il Campo sportivo nel quartiere delle Bustecche; via Tasso, in prossimità del cimitero di Capolago; infine, sempre nel quartiere di Capolago, in via del Gaggio, nei pressi della scuola Baracca. Sono interventi di manutenzione straordinaria per rendere più accessibili servizi fondamentali nella zona a sud ovest della città, con l’asfaltatura e riqualificazione delle aree parcheggio.