Pepe: “Soddisfatto degli interventi nei quartieri, anche Capolago ha avuto risposte”

«Sono molto soddisfatto degli interventi di manutenzione straordinaria programmati dall’amministrazione nei nostri quartieri». Con questa dichiarazione si apre la nota del consigliere comunale del PD Alessandro Pepe che rimarca l’azione di riqualificazione e asfaltatura messa in campo dal Comune nei quartieri di Calcinate degli Orrigoni, Bustecche e Capolago.

«Questo intervento – spiega il consigliere Alessandro Pepe del PD – è un segnale di forte attenzione dell’amministrazione nei confronti dei quartieri della nostra città. Con un intervento di 227mila euro si andrà a migliorare la pavimentazione stradale, a realizzare la segnaletica stradale per rendere più fruibile e sicuro l’accesso ai parcheggi di centri sportivi, scuola e cimitero, con interventi specifici in via Valle Luna a Calcinate degli Orrigoni, in via Majano alle Bustecche e a Capolago».

«Sono molto contento – conclude il consigliere di Palazzo Estense – che una parte di questo investimento economico sia destinato anche al quartiere di Capolago: numerosi cittadini hanno segnalato, a me e all’Assessora Di Maggio che ringrazio, l’esigenza di intervenire in prossimità del cimitero in via Tasso e nei pressi della scuola Baracca in via del Gaggio. Ora finalmente si forniranno risposte concrete alle richieste dei cittadini».