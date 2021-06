Relax tra meduse e un giallo tutto da ridere

La scuola è finita e stanno per finire anche gli esami: forza ragazzi manca poco!

Il giardino delle meduse

Per distrarvi dall’ansia dell’interrogazione buttatevi su un illustrato rilassante come Il giardino delle meduse, appena pubblicato da Camelozampa.

Paola Vitale e Rossana Bossù (autrici che abbiamo già conosciuto con Chi sarà? sempre edito da Camelozampa) questa volta ci portano a conoscere gli animali planctonici che da sempre mi affascinano moltissimo.

Una guida e tante curiosità per riconoscerle quando e se le incontreremo quest’estate al mare!

Il giardino delle meduse

di Paola Vitale e Rossana Bossù

Camelozampa editore – € 16,90

Sandra, la capra detective

Un caso da risolvere. Una gallina che non si fa gli affari suoi, un’oca che fa l’oca. Un bue che dorme sempre, un topo che sparisce troppo spesso e un maiale. Questi i personaggi del giallo più divertente della stagione.

Meno male che Sandra, la capra detective, riuscirà a risolvere il caso del cibo scomparso.

Una lettura per i più piccoli perché scritta in stampato maiuscolo ma anche per i più grandi, per la trama gustosa e il divertimento assicurato.