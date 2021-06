Andrea Ravo Mattoni protagonista del progetto “Muri Artistici Diffusi” a Lavena Ponte Tresa

MAD è l’acronimo di Muri Artistici Diffusi e proprio su alcuni muri della città gli artisti hanno dipinto insieme ai ragazzi che vorranno partecipare al progetto. Il numero 21037 in qualità di Codice di Avviamento Postale di Lavena Ponte Tresa vuole contestualizzare l’intervento proprio nella bella cittadina affacciata sul Lago di Lugano.

Dal 1 al 3 luglio sarà la volta di Andrea Ravo Mattoni, che andrà a nobilitare una facciata di via Zanzi con una grande opera dedicata all’artista Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone.

Ravo è uno dei più importanti e conosciuti artisti contemporanei italiani. Il suo segno distrintivo? Il recupero del classicismo attraverso la Urban art (o street art). Ormai celebri in tutto il mondo sono le sue opere realizzate a bomboletta sui muri delle città d’Europa, Italia e Francia in primis, raffiguranti opere del classicismo Italiano come quelle del Caravaggio.

L’opera di Ravo alla rotonda di Via Peschiera, Varese

«L’opera che ho scelto è uno dei massimi capolavori del Morazzone “La caduta degli Angeli Ribelli” un dipinto meraviglioso e poco conosciuto tanto che non è nemmeno pubblicato sul catalogo dedicato all’artista. È una tela enorme di 700 cm x 330 cm conservata a Como presso la Pinacoteca civica. Sono molto felice – spiega Ravo – di poter realizzare questa opera e accendere i riflettori su questo pittore magistrale».

Il dipinto, di forma lunettata, esposto nel salone d’onore della Pinacoteca, a Palazzo Volpi, fu eseguito su commissione della famiglia Gallio per la cappella di loro patronato nella distrutta chiesa domenicana di S. Giovanni in Pedemonte di Como, dove faceva pendant con la tela di Carlo Francesco Nuvolone raffigurante S. Michele Arcangelo, pure appartenente alla collezione permanente.

I Musei civici di Como hanno accolto in maniera entusiasta il progetto dell’artista, mettendo a disposizione l’immagine dell’opera.

«Ci tenevo moltissimo a portare l’arte di Ravo a Lavena Ponte Tresa – spiega Valentina Boniotto Assessore alle politiche giovanili – perché sono sempre più convinta che le periferie possano dare soprattutto ai più giovani l’opportunità di confrontarsi con realtà estetiche e culturali solitamente dedicate a chi vive nelle grandi città. Il progetto di MAD e questa ulteriore opera che vanno ad arricchire il sentiero dell’arte di Lavena Ponte Tresa».

L’opera di Ravo all’Osepdale di Circolo di Varese

La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme, può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo.

Da qui l’idea di organizzare una serie di incontri pratici con gli street artist Seacreative e Andrea Ravo Mattoni su diversi temi che approfondiscono l’arte urbana. Il progetto si concluderà a settembre con la realizzazione di un’opera collettiva Hall of fame sul muro della passeggiata del Lungolago.

COS’E’ WG ART

L’associazione culturale Wg Art, fondata nel 2011 a Varese, promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, guardando in particolare alle nuove forme di street art, graffiti e writings, wall painting, murales, stencil, espressioni protagoniste di arte alternativa, simbolo di un pensiero e di un messaggio socio-culturale contemporaneo

In un contesto storico in rapida evoluzione, nel quale le relazioni sociali sono spesso difficili quando non contradditorie, Wg Art vuole porre al centro dell’attenzione pubblica l’arte e il desiderio di esprimersi nel contesto urbano

Per questo Wg Art sostiene azioni culturali concrete per un mondo più vivibile, colorato e legale, nel rispetto dell’ambiente, sia naturale che costruito, delle opinioni e degli altri.