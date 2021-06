Shopper di carta per contenere lo spreco di plastica

Varese è tra le città italiane più attive per la salvaguardia ambientale ed in particolare sulla riduzione del consumo di plastica. Tanti sono i programmi e gli eventi plastic free che coinvolgono attivamente i cittadini di Varese. Come ad esempio il progetto “Spesa Sballata” promosso da Totem che promuove l’utilizzo di contenitori e retine riutilizzabili per fare la spesa per ridurre l’utilizzo dei sacchetti di plastica monouso. O ancora la gara nazionale di corsa che si terrà il 1 luglio: la PAR Cinquepuntozero. 5 Chilometri omologati Fidal, un percorso cittadino completamente plastic free, che coinvolgerà circa 300 partecipanti. Ma perché è così importante abolire l’utilizzo della plastica? Il ritorno alle shopper in carta è una valida alternativa a quelle in plastica biodegradabile?

Gli effetti devastanti dell’Inquinamento da plastica

Secondo l’ultima stima pubblicata dal WWF soltanto nel Mar Mediterraneo finiscono ben 570 mila tonnellate di plastica! Ciò ha provocato la distruzione di ecosistemi marini e l’estinzione di diverse specie animali. Ecco perché è così importante sostituire la plastica monouso con altri materiali che abbiano un minore impatto ambientale. Dobbiamo necessariamente cambiare le nostre abitudini e non è affatto difficile farlo. Già non acquistare la classica bottiglia d’acqua in plastica e preferire quelle in vetro o utilizzare una borraccia, comporta dei benefici enormi. Basta pensare che ogni secondo vengono riversate nel mare 33 mila bottigliette d’acqua! Stesso discorso vale quando andiamo a fare la spesa. I sacchetti di plastica biodegradabili per trasformarsi in compost (fertilizzante naturale) impiegano non meno di 6 mesi. Il che vuol dire comunque aumentare la quantità di rifiuti nell’immediato. Inoltre questi sacchetti sono estremamente fragili, nella maggior parte dei casi dopo il primo utilizzo finiscono nell’immondizia. Evitare di acquistarli è una scelta saggia per l’ambiente ma anche per i consumatori.

Shopper personalizzate: numerose alternative eco-friendly

Negli ultimi anni è stato registrato un boom delle shopper personalizzate. Il motivo è piuttosto semplice: a differenza delle buste in plastica biodegradabile offrono un più ampio margine di personalizzazione del prodotto (dimensioni, forma, tipo di manici etc) ed una resa estetica migliore. I materiali disponibili sono diversi: carta, cotone, TNT (tessuto non tessuto), juta etc. Tutti presentano un’ottima resistenza al peso e alla temperatura e quindi sono utilizzabili numerose volte. Le attività commerciali, brand ed aziende traggono vantaggio nell’acquisto delle shopper personalizzate. Possono infatti far realizzare una busta su misura in base al budget disponibile e agli obiettivi di marketing da raggiungere e soprattutto con l’acquisto delle buste personalizzate si può contare su una pubblicità di lungo periodo. Un sacchetto in plastica biodegradabile o un manifesto pubblicitario affisso su strada durano molto meno di una busta personalizzata in carta o in qualsiasi altro materiale.

Shopper in carta: quante qualità esistono?

Le shopper in carta, soppiantate negli anni ‘70 da quelle in plastica, sono tornate in auge. Parlare di carta è però piuttosto riduttivo in quanto ne esistono diverse qualità. Di seguito le più utilizzate attualmente:

carta sealing : il classico foglio di carta millerighe. Tra tutte la qualità più economica caratterizzata da uno stile essenziale ed indicata per qualsiasi tipo di attività commerciale.

: il classico foglio di carta millerighe. Tra tutte la qualità più economica caratterizzata da uno stile essenziale ed indicata per qualsiasi tipo di attività commerciale. carta kraft : questa qualità è la più richiesta sul mercato ed è la più resistente.

: questa qualità è la più richiesta sul mercato ed è la più resistente. carta goffrata : caratterizzata da disegni a rilievo. Particolarmente indicata per negozi di abbigliamento di fascia medio-alta, gioiellerie, negozi di ottica etc.

: caratterizzata da disegni a rilievo. Particolarmente indicata per negozi di abbigliamento di fascia medio-alta, gioiellerie, negozi di ottica etc. carta riciclata: la più ecosostenibile dato che si ottiene riciclando carta già utilizzata.