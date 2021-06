Soccorsi in casa, bloccata via Milazzo a Busto

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo a Busto Arsizio in via Milazzo, per un soccorso persona.

I pompieri hanno dovuto usare l’autoscala per accedere all’appartamento segnalato, situato al sesto piano di un palazzo vicino all’incrocio con viale Alfieri e viale Pirandello.

La Polizia Locale ha chiuso un tratto della via, poi riaperta alle 12.25, una volta completato l’intervento dell’autoscala.

(Articolo aggiornato alle ore 12.30 di martedì 15 giugno 2021)