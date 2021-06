Fuori strada a Cascina Tangitt di Samarate, bimbo in ospedale

Due persone – una donna di 37 anni e un bambino di 9 – sono state soccorse e portate in ospedale dopo un incidente avvenuto sulla strada per Cascina Tangitt, frazione minore di Samarate.

È accaduto poco dopo le 8 del mattino, tra Verghera e la Cascina, all’altezza della doppia curva: l’auto è uscita di strada, non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenute la Polizia Locale samaratese e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, in “codice giallo”.

Le persone coinvolte sono state soccorse, mamma e figlio: il bimbo è stato portato in ospedale a Busto Arsizio con ferite lievi.

La strada tra i boschi è stata segnalata in varie occasioni dai residenti preoccupati per l’alta velocità e per gli incidenti, resi più facili dal tracciato della via che – a metà strada tra Verghera e la Cascina – presenta soprattuto una doppia curva che alcuni affrontano in velocità o distrattamente.