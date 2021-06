Il team JBRally brilla sugli sterrati del Rally Albania

Si è conclusa con tante soddisfazioni la partecipazione al Rally Albania del team JBRally, la squadra che ha sede a Jerago con Orago e che ha al proprio attivo diverse “spedizioni” nei raid motoristici in giro per il mondo.

La gara albanese ha visto un bel gruppo di motociclisti varesotti in gara e JBRally è riuscita a piazzare ben due piloti nella top ten: al settimo posto assoluto si è piazzato Niccolò Croci – ex cestista oggi specializzatosi in questa disciplina – mentre la decima posizione è stata appannaggio di Gianni Stigliano che in carriera ha già partecipato anche alla Dakar. La vittoria finale è andata a un altro pilota lombardo, il comasco Jacopo Cerutti su Husqvarna ufficiale.

Notevole anche la prova di Ivan Petruzzelli: il pilota di Caronno Varesino ha terminato il raid al 14° posto assoluto ma si è tolto la soddisfazione di salire sul podio come vincitore della categoria M5.