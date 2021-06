Tre incidenti in pochi giorni: ancora problemi al passaggio a livello di Gazzada Schianno

Tre incidenti in pochi giorni, con ripercussioni sul traffico stradale e ferroviario: è un punto fragile, il passaggio a livello di Gazzada, teatro di ripetuti incidenti. Sempre causati da scontri tra veicoli o da manovre errate, complice la fretta di passare una strettoia (in realtà non obbligata, esiste un sottopasso a poche centinaia di metri) e il traffico sostenuto in zona.

L’ultimo episodio è quello della tarda mattinata di venerdì 11 giugno, che segue di pochi giorni quello del 2 giugno e un altro del 3 giugno, quando un camion ha abbattuto la sbarra in serata.

Va precisato che in tutti i casi si tratta di incidenti causati dai veicoli, non da malfunzionamenti delle sbarre del passaggio a livello.

Anzi, le difficoltà alla circolazione stradale e ferroviaria sono il frutto del sistema di sicurezza e delle norme – piuttosto rigide – che sono previste in questi casi: la sbarra è infatti fatta per cedere facilmente (in modo da evitare che veicoli rimangano bloccati) ma questo provoca lo stop del traffico ferroviario, che può riprendere poi a velocità ridotta (“marcia a vista”) fino a che l’impianto non viene riparato. Finché le sbarre sono fuori uso il passaggio a livello deve essere presidiato da carabinieri o Polizia Locale e questo comporta anche code e deviazioni.

Se si rimane chiusi tra le sbarre l’operazione più corretta da fare è proprio abbattere la sbarra con il veicolo: s’incappa in una multa, ma si evitano più gravi conseguenze.

A volte i conducenti cercano di disporsi con il veicolo paralleli al binario: è una manovra rischiosa, perché può avere successo (come ad esempio a ottobre 2020, quando il treno si è arrestato prima) ma può risolversi anche in un incidente che coinvolge anche il treno, con conseguenze molto gravi, in termini di danni ai convogli o alle persone.

Era successo ad esempio a settembre 2016, quando l’autista di un camion rimasto chiuso tra le sbarre è stato urtato dal treno in transito.



Tornando al caso locale, il passaggio a livello di Gazzada è un punto di transito delicato: la strada congiunge infatti la Provinciale 341 Gallarate-Varese con la Provinciale 57 che dà accesso alla tangenziale di Varese, è usata anche come bypass per accedere alla periferia Sud di Varese passando da Schianno. Inoltre l’intersezione strada-ferrovia si trova molto vicino ad una rotonda e questo moltiplica i disagi al traffico in caso d’incidente.