L’auto rimane nel passaggio a livello, treni in ritardo

Un’auto è rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello di Gazzada Schianno.

È successo nella serata di giovedì 1 ottobre quando una vettura è rimasta chiusa tra le due sbarre.

Un pericolo scampato dal momento che il macchinista del treno che stava sopraggiungendo si è accorto di quanto era successo ed è riuscito a transitare in sicurezza, “sfiorando” l’auto. Qualche ritardo si segnala sui treni in transito.

Non è la prima volta che un’auto rimane bloccata in quell’attraversamento. È dunque bene sapere che cosa fare se si rimane chiusi tra le sbarre del passaggio a livello, indicazioni che vi abbiamo dato in questo articolo.