Tre panchine viola a Malnate, per essere più gentili

Sono state completate le tre panchine scelte a Malnate come simbolo di gentilezza. Le tre sedute sono state grattate, rifinite e dipinte di viola e sono ora a disposizione della comunità, con l’intento che chi si godrà degli attimi di relax possa essere più gentile.

Galleria fotografica Le panchine della gentilezza di Malnate 4 di 11

Tre i gruppi di lavoro sulle tre panchine: in via Di Vittorio sono stati i ragazzi dell’associazione “La Finestra” a svolgere il lavoro. A Gurone, in piazza Salvo D’Acquisto, si sono messi all’opera i componenti del Consiglio dei Bambini, che hanno anche pensato alle frasi che sono state scritte. A San Salvatore, nel parco di via Doria, sono invece stati dei ragazzi dell’Oratorio Feriale.