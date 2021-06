A Malnate arrivano tre “Panchine della gentilezza”

Nei prossimi giorni verranno inaugurate a Malnate tre “panchine della gentilezza”, caratterizzate dal tipico colore viola.

In città dal 2019 c’è l’assessore alla gentilezza, non solo una nomina, ma un segno per la comunità. E proprio Maria Croci, assessore che ha la delega preposta, ha lavorato per realizzare tre panchine speciali sul territorio cittadino, coinvolgendo il Consiglio dei Bambini.

Si tratta di tre panchine in legno già presenti in aree verdi comunali, che verranno colorate e saranno decorate con frasi in tema.

La tinta usata per dare colore alle sedute è un viola speciale, unione del blu simbolo di profondità e del rosso che simboleggia la concretezza.

Una panchina verrà decorata nell’area verde tra via Milano e via Di Vittorio dai ragazzi dell’associazione “La Finestra”, che ha sede a pochi passi da lì. Saranno invece i bambini dell’Oratorio Feriale distaccati a San Salvatore a colorare quella al parchetto di via Doria della frazione mentre in piazza Salvo D’Acquisto, dove ci sono la scuola elementare e la scuola materna comunale di Gurone, lavoreranno i componenti del consiglio dei bambini, che hanno anche pensato le frasi da scrivere sulle tre panchine.