Treni, guasto sulla Domodossola

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano un guasto allo scambio fra le stazioni di Domodossola e Premosello Chiovenda ha imposto al treno 2415 una sosta prolungata lungo la linea per consentire l’intervento dei tecnici Rfi.

Lungo la linea Malpensa-Milano Centrale il treno 2919 oggi è partito dalla stazione di Saronno a causa dell’eccessivo ritardo accumulato dal treno in arrivo da Milano Centrale.

Sulla Saronno-MIlano-Lodi un atto vandalico contro il treno 24117 ha causato la cancellazione della corsa per consentire l’intervento di manutenzione in deposito. Problemi anche per la corsa 24122.