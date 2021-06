“Ho trovato un bellissimo geco a Varano Broghi”

“Ieri sera ho trovato questo bellissimo geco sul soffitto di casa. Non ne avevo mai visto uno dalle nostre parti”. Cristiano è uno dei membri del gruppo Oggi nel Varesotto e nella tarda mattinata di oggi ha pubblicato questo messaggio chiedendo qualche informazione su questo animale che non è facile vedere dalla nostre parti.

Come riparta Wikipedia, il geco comune (o tarantola muraiola) è un piccolo sauro della famiglia dei Fillodattilidi, diffuso in gran parte dei Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, isole incluse, dalla penisola iberica fino allo Ionio e Creta; in più Canarie e Africa settentrionale.

Descrizione da Wikipedia