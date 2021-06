“Un campione alla Ugo Colombo”, a La Tela il libro dedicato al ciclista “hombre vertical”

Il ciclismo quello sano e pulito. Quello fatto di tanta fatica e altrettanta umiltà che consegnò a Ugo Colombo l’appellativo di “hombre vertical”. È dedicata al ciclista nativo di San Giorgio su Legnano la serata ad ingresso libero di giovedì 1 luglio a La Tela di Rescaldina, durante la quale Renato Zannardi alle 19, intervistato da Massimo Gasparri della società ciclistica Rescaldinese, presenterà il libro “Un campione alla Ugo Colombo”, pubblicazione nata per rendere omaggio alla figura umana e sportiva di Colombo, ma anche promuovere tra i giovani la cultura dello sport leale e pulito.

Ugo Colombo, scomparso all’età di 79 anni lo scorso 10 ottobre 2019, è stato gregario di Franco Bitossi, ottenendo la vittoria di tre tappe del Giro d’Italia tra gli anni ’60 e ’70. Fu protagonista al Tour de Suisse, Tour de Romandie e al Giro di Catalogna, si impose anche in due edizioni consecutive della Coppa Placci (1970 e 1971) e partecipò tre volte consecutivamente al Tour de France, nel 1966, nel 1967 e nel 1968. Rappresentò la Nazionale italiana nella prova in linea dei campionati del mondo di ciclismo su strada del 1968 a Imola. Nei dieci anni da professionista e nei successivi da direttore sportivo di società ciclistiche, Colombo è sempre stato un “uomo verticale”. Dopo la sua scomparsa, fu Gianni Mura su La Repubblica a consegnarlo alla storia come “hombre vertical”, facendone così un testimone dello sport pulito.

Un’eredità che Zannardi ha voluto raccogliere e conservare. I proventi del libro “Un campione alla Ugo Colombo” vengono infatti destinati a favore di un progetto per la promozione dello sport leale e pulito per i giovani. L’associazione di promozione sociale “Ugo Colombo – Hombre Vertical” si propone di incentivare una diffusa pratica sportiva di base tra i giovani e attività culturali e sportive incentrate su valori come la lealtà e il rispetto dell’avversario attraverso collaborazioni con scuole, genitori e società sportive, veterani dello sport, musei del ciclismo, oratori e centri di aggregazione giovanile.