Il trofeo della Coppa del Mondo di softball “abbracciato” dagli appassionati a Rescaldina

Domenica 8 giugno, nel corso della Festa dello Sport organizzata dalle ASSR cittadine, il Trophy Tour della Coppa del Mondo di softball under 15 ha fatto tappa a Rescaldina. L’organizzazione dell’evento, curata dalla Federazione (FIBS) in collaborazione con la società Bulls Rescaldina ha previsto un momento di gioco e promozione del softball sport con un triangolare di categoria “Mini” al mattino e la presentazione ufficiale della Coppa del Mondo al pomeriggio.

L’iniziativa a favore dei giovanissimi atleti di domenica mattina è stata molto coinvolgente: i mini-giocatori si sono sbizzarriti in tre brevi partite e soprattutto nell’animazione del tunnel gonfiabile FIBS, al quale si sono avvicendati aspiranti atleti di ogni età.

Nel pomeriggio si è tenuta la presentazione del trofeo che viene messo in palio durante la Coppa del Mondo di Softball categoria Under 15, che sarà ospitata sui diamanti di Caronno Pertusella e Legnano dal 27 giugno al 5 luglio.

Alla cerimonia ha preso parte una nutrita delegazione di atleti, dirigenti e sostenitori della società Bulls e delle atlete e dei tecnici delle squadre di pallavolo della GAR Rescaldina e della Caronno Pertusella Volley impegnati nel trofeo memorial Manuela Forapan 2025, inserito a sua volta nel programma della Festa dello Sport.

Sono intervenuti il sindaco di Rescaldina, André Gilles Ielo, l’assessore allo Sport Gianluca Crugnola, la presidentessa dell’Associazione Società Sportive Rescaldinesi Sabrina Landonio, il Presidente dell’ASD Bulls Rescaldina Riccardo Locati e il Presidente della GAR Rescaldina, Giuseppe Paglialonga. Non è mancata una pillola di “azzurro” per i Bulls: la presenza di Caterina Praino, classe 2012, convocata al raduno di Collecchio del giorno 16 giugno nella rosa della squadra Under 13 nazionale.

Il vero festeggiato, comunque, è stato lo sport nella sua accezione più autentica, quella di esperienza di vita, di crescita e di impegno, di sano agonismo e di promozione umana e sociale. La presenza della Coppa del Mondo, simbolo delle aspirazioni di tante atlete giovanissime a una brillante carriera sportiva e al coronamento del sogno in maglia azzurra ha reso speciale l’occasione di condividere la passione di tanti volontari e appassionati per lo sport. Per assistere alle gare di Coppa del Mondo sono, nel frattempo, state aperte le prevendite dei biglietti che sono disponibili cliccando QUI.